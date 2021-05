A Serrana, che si trova a circa quattro ore di macchina da San Paolo, grazie a una campagna di vaccinazione nota come ‘Project S’ la formulazione prodotta in Cina è stata inoculata con successo al 97,7% dei residenti adulti.

La cittadina brasiliana lo scorso anno è stata particolarmente colpita dalla prima ondata di infezioni in Brasile ma grazie al vaccino, i suoi abitanti possono ora chiacchierare insieme allegramente sulle panchine e senza indossare mascherine.

Secondo il sito web di notizie giapponese, nel contesto della corsa all’accaparramento delle formulazioni occidentali, il programma con i vaccini cinesi offre uno sguardo a un futuro post-Covid-19 per i Paesi in via di sviluppo.