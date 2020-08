I funzionari sanitari hanno confermato il primo caso di peste in California in cinque anni. Secondo quanto riportato dai media, il Dipartimento della Sanità pubblica ha fatto sapere che un residente locale di South Lake Tahoe è risultato positivo.

I funzionari sanitari ritengono che l’individuo di South Lake Tahoe possa essere stato morso da una pulce infetta mentre camminava con un cane lungo il lago. Gli ultimi casi umani di peste in California sono stati segnalati nel 2015, quando due persone si sono esposte a roditori infetti o alle loro pulci nello Yosemite National Park. Entrambi sono poi stati curati e sono guariti. Secondo i Centers for Disease Control and Prevention, c’è una media di sette casi di peste all’anno in Usa.