Sarebbe in carcere a Minsk la giovane russa arrestata ieri assieme al giornalista e dissidente bielorusso Roman Protasevich dopo che un aereo civile in volo da Atene a Vilnius è stato costretto dalle autorità bielorusse ad atterrare a Minsk .

Lo riporta la BBC in russo citando la madre della ragazza, secondo la quale la giovane, 23 anni, sarebbe riuscita a scriverle solo la parola «mamma» su WhatsApp prima che si interrompessero i contatti.

«Abbiamo saputo da Instagram - dice la madre - che il volo da Atene a Vilnius è atterrato. Loro erano in vacanza. Un tipico viaggio col fidanzato, senza impegni. Noi viviamo nella città di Lida, abbiamo saputo che l’aereo ha cambiato rotta mentre era sopra Lida. Per arrivare a Vilnius mancavano una manciata di minuti».

Intanto il ministero degli Esteri tedesco ha annunciato di aver convocato l’ambasciatore bielorusso a Berlino in merito alla vicenda del volo di linea dirottato ieri e costretto ad atterrare a Minsk.

«Le spiegazioni avute fin qui del governo bielorusso per l’atterraggio forzato di un aereo Ryanair a Minsk sono assurde e non credibili»: lo ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas annunciando in una nota la convocazione dell’ambasciatore bielorusso Denis Sidorenko al ministero degli Esteri.