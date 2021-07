L’esperto ha sottolineato che «la velocità del contagio in Catalogna non si è vista nemmeno nel Regno Unito», insistendo sulla necessità di applicare «misure chirurgiche» mentre fa appello alla responsabilità individuale per fermare la trasmissione comunitaria.

Le persone ricoverate in ospedale e nei reparti di terapia intensiva a causa di Covid-19 continuano ad aumentare in Catalogna, che si prepara a vivere nuove restrizioni. Nelle ultime 24 ore sono stati segnalati altri 104 ricoverati in strutture sanitarie, per un totale di 980, e 22 pazienti critici in più in terapia intensiva rispetto al saldo di 24 ore fa, per un totale di 182. Non si registrano decessi.