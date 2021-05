La frammentata opposizione di sinistra ha conquistato in Cile, al termine di due giorni di votazioni, la maggioranza dei 155 seggi della Assemblea costituente chiamata a redigere una nuova Costituzione che metterà fine a quella in vigore, imposta nel 1980 durante la dittatura del generale Augusto Pinochet.

Ma la rappresentanza più folta sarà senza dubbio quella degli eletti come indipendenti, che saranno 46, e che sono gli interpreti del movimento che a partire del 19 ottobre 2019 espresse nelle strade il proprio disagio nei confronti della classe politica tradizionale, chiedendo cambiamenti radicali.

Gli esperti hanno sottolineato che la sconfitta del governo era prevista, ma è stata resa più amara dal fatto che pur presentando una lista unica e unitaria, non è stato raggiunto l’obiettivo minimo di un terzo dei seggi della Costituente, che avrebbe permesso un’azione di bloccaggio per le decisioni non gradite.