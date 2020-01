(Aggiornata alle 17.22) Sono 897 i casi accertati in Cina di contagio del nuovo coronavirus nCOV-2019, mentre i morti si sono attestati a quota 26: è l’ultimo bollettino aggiornato alle 22 locali (15 in Svizzera) diffuso dai media cinesi.

I controlli sui casi sospetti, informano i Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), sono attualmente in corso in ben 22 stati Usa. «Crediamo che al momento i rischi immediati per i cittadini americani siano bassi, anche se la situazione si sta evolvendo rapidamente», ha detto la la direttrice del Centro nazionale per l’immunizzazione Nancy Messonier.