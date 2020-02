In Cina, come «effetto collaterale» dell’epidemia di coronavirus, si sta verificando una carenza di sangue negli ospedali di alcune grandi città. Lo affermano diversi media locali, da China News a Xinhua.

La città di Shyian, nella provincia dello Hubei che rappresenta «l’epicentro» dell’epidemia, ha annunciato che la quarantena ha bloccato l’attività dei centri di raccolta mobili nelle strade - riporta il quotidiano China Daily. Le autorità hanno invitato tutti i cittadini tra 18 e 55 anni in buona salute ad andare a donare il sangue.

Appelli simili sono stati fatti in tutto il paese: lo Jiangxi Provincial Blood Center ha inviato milioni di messaggi di testo a potenziali donatori, raccomandando di andare a donare indossando la mascherina protettiva e prenotando l’appuntamento per evitare code.

Una iniziativa simile è stata presa dalle autorità dello Jiangxi. «Le trasfusioni sono essenziali per i pazienti più gravi con l’infezione da coronavirus - spiega una circolare delle autorità sanitarie dello Jianxi, citata dall’agenzia Xinhua (Nuova Cina) -, perché l’insufficienza di funzionamento degli organi porta ad anemia e a problemi nella coagulazione del sangue, e le trasfusioni sono essenziali per chi viene trattato con l’ECMO, il dispositivo per la circolazione extracorporea».