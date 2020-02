Gli stranieri contagiati in Cina dal nuovo coronavirus di Wuhan sono 16 finora, di cui 2 già dimessi dall’ospedale. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri Hua Chunying che, senza precisare la loro nazionalità, ha spiegato in un briefing con i media online che i residui 14 sono tutti in quarantena e versano in condizioni stabili.