I prezzi record del carbone rendono anti-economica la generazione elettrica malgrado la forte impennata della domanda, mentre alcune aree hanno optato per il blackout per centrare i target su emissioni e intensità energetica.

Le utility cinesi stanno accelerando gli sforzi per garantirsi le forniture di gas naturale liquefatto in vista dell’inverno. Shenzhen Energy Group, ad esempio, sta cercando di garantirsi la consegna di due carichi per novembre e dicembre. Diversi altri importatori sono entrati nel mercato spot per assicurarsi le forniture di combustibile industriale e per il riscaldamento domestico. Sinopec si è assicurata più di una dozzina di spedizioni la scorsa settimana per l’inverno, con una mossa che potrebbe aver innescato la corsa agli acquisti da parte di altri importatori cinesi.