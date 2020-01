(Aggiornata alle 11.37) - Sono 38 i decessi recensiti mercoledì in Cina per il coronavirus 2019-nCoV, 37 dei quali nello Hubei e uno nella provincia sudoccidentale del Sichuan, per un totale di 170 vittime dall’inizio dell’epidemia. In totale i contagi da coronavirus sono finora 7.711 e si registrano 1.370 casi in condizioni gravi. Lo ha reso noto la Commissione nazionale sanitaria cinese sottolineando che la maggior parte dei contagi riguarda la provincia di Hubei dove si è generato il virus. Altre 81.000 persone sono invece sotto osservazione. Lo riportano i media internazionali.