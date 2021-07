Continuano in Colombia le uccisioni di attivisti da parte di sicari armati, ed il numero di queste particolari vittime ha raggiunto dall’inizio dell’anno quota 100. Lo ha reso noto la ong Indepaz che da decenni svolge un opera di monitoraggio della violenza interna colombiana.

Le ultime due vittime delle bande armate sono state ieri Juana Iris Ramírez nel dipartimento di Magdalena e Andrés Córdoba Tamaniza in quello di Caldas.

La donna, ha precisato Idepaz via Twitter, è stata assassinata ad Altos Delicias, «colpita da due proiettili in una sparatoria che secondo testimoni riguardava soprattutto un’altra persona, pure deceduta successivamente in un ospedale della zona».