La Danimarca ha iniziato a dissotterrare e incenerire i milioni di visoni che sono stati sepolti frettolosamente nei mesi scorsi dopo un abbattimento di massa scatenato dai timori che potessero essere portatori di una mutazione del coronavirus. Quest’animale infatti è in grado di contrarre il Covid-19 e di trasmetterlo all’uomo.

Sono stati 15 milioni gli esemplari uccisi, l’intera popolazione presente nel Paese. Alcuni di questi sono stati sepolti a novembre in due fosse comuni nella Danimarca occidentale, suscitando la paura che le loro carcasse in decomposizione potessero inquinare le aree circostanti. Per questo il governo di Copenhagen ha ordinato che venissero dissotterrati e inceneriti una volta che il rischio di contagio fosse diminuito.