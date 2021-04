A marzo l’inquinamento atmosferico in Europa è tornato ai livelli pre-pandemia: lo si evince dal ‘rimbalzo’ delle concentrazioni di biossido di azoto, un gas prodotto in gran parte dal traffico veicolare e dall’attività industriale.

Le immagini, pubblicate sul sito dell’ESA, mostrano in rosso la concentrazione media mensile di biossido di azoto rilevata sul Vecchio Continente nei mesi di marzo 2019, 2020 e 2021. Dal confronto emerge come il gas, dopo una marcata riduzione dovuta ai lockdown del 2020, sia ora tornato ai livelli antecedenti l’emergenza.

Questo è evidente anche a Bruxelles, in Belgio, dove il biossido di azoto nel 2020 si era ridotto del 36%. Anche in Italia il cambiamento è marcato: nel marzo 2021 la Pianura padana è tornata di un colore rosso fuoco, così come le aree vicino Roma e Napoli. I dati erano ampiamente attesi dagli esperti dell’ESA, che un mese fa avevano già osservato questo stesso fenomeno nella parte centro-orientale della Cina.