(Aggiornato 11.05) 46 persone sono morte e altre 41 sono rimaste ferite in un incendio divampato durante la notte in un edificio di 13 piani nel sud di Taiwan. Lo riferiscono i media locali.

In base alle prime indagini, l’incendio è divampato al piano terra e si è rapidamente propagato verso gli altri piani. Nell’edificio, adibito in parte a uffici e in parte ad abitazioni, vivevano 100 persone e la maggior parte sono anziani con difficoltà motorie. Le ricerche proseguono mentre s’indaga sulle cause dell’incendio.