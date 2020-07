La Finlandia mette la Svizzera nella lista dei Paesi a rischio. Il governo di Helsinki ha deciso di imporre nuovi controlli alle frontiere per le persone che arrivano dall’Austria, dalla Slovenia e, come detto, dalla Confederazione. Ciò significa che a partire dalla prossima settimana, le persone provenienti da questi Paesi dovranno osservare un periodo di quarantena volontaria di due settimane. La misura è motivata dal fatto che il numero di infezioni da coronavirus in questi tre Paesi ha ripreso a salire. Le nuove restrizioni entreranno in vigore lunedì 27 luglio. Nella lista, oltre alle tre nuove aggiunte, figurano Repubblica ceca, Francia, Lussemburgo, Portogallo, Polonia, Spagna e Svezia.