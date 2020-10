Testa a testa in Florida tra Donald Trump e Joe Biden. Secondo l’ultimo sondaggio di The Hill i due candidati alla presidenza Usa, a diciassette giorni dal voto, sono a pari merito ciascuno col 48% dei consensi. A fare la differenza il 4% di indecisi. Anche per RealClearPolitics, che calcola la media delle principali rilevazioni, nel Sunshine State Biden guida solo di 1,4 punti (49,3% a 44,8%).

Per The Hill l’ex vicepresidente ha invece un vantaggio di 11 punti in Michigan e di 5 punti in Pennsylvania, altri due stati chiave.

Hanno già votato 25 milioni di americani

A diciassette giorni dalle elezioni presidenziali in Usa, oltre 25 milioni di americani hanno già votato in persona o attraverso il voto per posta. Sono gli ultimi dati dello Us Election Project diffusi dalla Università della Florida.

Si tratta di numeri record: in tempi di pandemia - spiegano gli esperti - gran parte degli elettori sta scegliendo il voto anticipato, soprattutto quello per posta, per evitare assembramenti o lunghissime code ai seggi il 3 novembre. Nel 2016 allo stesso punto della corsa per la Casa Bianca avevano già votato in 6 milioni.

