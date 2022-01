L’ondata di gelo che ha colpito gli Stati Uniti ha avuto conseguenze anche per le iguane della Florida, che sono cadute congelate dagli alberi. «Sono animali a sangue freddo. Rallentano il metabolismo o si immobilizzano quando le temperature scendono tra i 4 e i 9 gradi centigradi. Possono cadere dagli alberi, ma non sono morte», ha spiegato il National Weather Service della Florida.

Mentre il nord-est degli USA era sotto la neve con temperature artiche che a New York hanno raggiunto i -26 gradi percepiti, anche il sud della Florida è stato colpito da un’ondata di freddo inusuale per lo stato, con la colonnina di mercurio scesa a -4 gradi domenica mattina. Stacey Cohen, esperta di rettili presso lo zoo di Palm Beach, ha spiegato il fenomeno ai media locali: «I loro corpi in pratica iniziano a spegnersi e quindi stanno sui rami a dormire, poi però perdono la capacità di aggrapparsi e cadono dagli alberi».