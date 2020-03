Sono 130 i casi di coronavirus confermati in Francia secondo le comunicazioni di questa sera da parte del direttore generale della Sanità, Jerome Salomon, che ieri alla stessa ora ne aveva annunciati 100.

I guariti sono 12, due i decessi e 116 le persone ricoverate in isolamento, 9 delle quali in gravi condizioni.

«In termini di ripartizione - ha continuato Salomon - 72 dei contagiati fanno parte di un cluster, 35 sono rientrati da zone all’estero di circolazione del virus, 23 sono recenti e sotto osservazione, 7 sono stati individuati grazie a test sistematici di polmoniti gravi o di stati di difficoltà respiratoria acuta».

Sono 12 le regioni francesi con casi di coronavirus, 3 delle quali ne hanno oltre 10: Ile-de-France, Auvergne-Rodano-Alpi e Hauts-de-France. Sei casi sono segnalati in due famiglie nella regione Grand-Est. Tre di questi riguardano due bambini di 1 e 5 anni e la madre di 27, ricoverati insieme a Strasburgo.

Chiuso il Louvre

La paura del coronavirus costringe a chiudere anche il museo più visitato al mondo. I portoni del Louvre, a Parigi, sono rimasti sbarrati per tutto il giorno, domenica, lasciando centinaia di turisti per ore in fila in piedi sotto la pioggia davanti agli ingressi.

In una Francia che sembra avvitarsi sempre di più nella spirale dell’epidemia e che con i suoi 130 casi registrati è ormai uno dei principali punti focali del contagio in Europa. Mentre l’allarme, che intanto continua a isolare sempre di più l’Italia dal resto del mondo, si allarga in altri Paesi del Vecchio Continente come la Germania, la Gran Bretagna e la Spagna, dove c’è anche il primo contagiato famoso: lo scrittore cileno Luis Sepulveda.

A trattenere i visitatori fuori dal museo più noto della capitale francese sono state le preoccupazioni di chi ci lavora. I dipendenti hanno esercitato un diritto garantito loro dalla legge francese, in base al quale si può non andare al lavoro se questo rappresenta un pericolo grave per la vita o la salute, dopo che sabato il governo di Parigi aveva annunciato la cancellazione di tutti i raduni con oltre 5000 persone in spazi ristretti. E ora non è chiaro se il museo riaprirà o meno domani.

