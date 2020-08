In Francia le mascherine a scuola saranno obbligatorie «tutto il tempo» per adulti e ragazzi sopra gli undici anni. Lo ha chiarito il ministro della Pubblica Istruzione Jean Michel Blanquer ai microfoni di France Inter, spiegando che l’obbligo vale sempre, in classe, nel resto della scuola e a ricreazione.

«È più semplice, se non ci sono eccezioni», ha detto il ministro, secondo il quale i sindacati chiedevano regole chiare e semplici. Quanto all’esenzione per i minori di 11 anni, Blanquer ha ricordato che l’Organizzazione mondiale della sanità consiglia il porto della mascherina sopra i 12 anni.

«Ma il nostro obiettivo è fare del tutto per evitare un nuovo lockdown, soprattutto generale, e un afflusso massiccio di pazienti come quello che abbiamo conosciuto. Quest’obiettivo è alla nostra portata se soltanto saremo tutti mobilitati», ha dichiarato Castex.

In Spagna dai 6 anni in su

In Spagna, a partire da settembre, tutti gli alunni a partire dai sei anni dovranno indossare la mascherina in classe, anche se fanno parte della cosiddetta «bolla» o «gruppo di convivenza stabile» e non potranno interagire con membri di altre classi. Un accordo in questo senso è stato raggiunto dal Governo spagnolo e dalle autonomie locali, scrive El Pais citando fonti informate.