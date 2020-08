«In Francia e ovunque in Europa c’è una ripresa dell’epidemia, di quella che chiamiamo la circolazione virale. Ma dico subito che non ci sono motivi di allarmarsi». Lo ha sostenuto oggi il primo ministro francese, Jean Castex, ai microfoni di France Inter. «Non siamo tornati alla situazione di aprile e di maggio», ha aggiunto.

«Qualche settimana fa - ha detto ancora Castex - avevamo ancora 1.000 casi positivi al giorno, oggi siamo attorno a 3.000, qualcosa sta succedendo anche se il criterio più decisivo, il più pesante, il più difficile, gli ingressi in rianimazione, aumentano ma in modo estremamente leggero».

Dobbiamo «convivere con il virus», ha continuato: «nessun elemento in mio possesso mi permette di affermare che c’è stato un calo di virulenza, non ci credo. Dobbiamo prendere dei provvedimenti, non abbassare la guardia, il virus circola». Per Castex, «se la seconda ondata significa avere gli stessi indicatori di marzo o aprile», significa che oggi «non siamo alla seconda ondata».

Il governo ha ribadito il no alla gratuità delle mascherine per tutti a scuola: «sappiamo bene - ha spiegato Castex - che la Francia è un’isola di prosperità e di felicità, ma nessun paese al mondo ha allargato a tutti la gratuità della maschera. Ci sono due casi di gratuità - ha concluso - uno per motivi «patologici», quando un medico prescrive la mascherina a persone vulnerabili, l’altro è «un meccanismo per le persone in stato di precarietà per il loro reddito».