Manifestazioni contro l’obbligo di pass vaccinale per aver accesso a numerosi luoghi pubblici, ma anche contro l’obbligo del vaccino per i badanti - confermati giovedì dal Consiglio costituzionale - sono previste oggi in 150 città e paesi della Francia.

Da lunedì in Francia servirà il Green Pass, un tampone negativo al Covid o un certificato di avvenuta guarigione dalla malattia per entrare in bar e ristoranti, teatri, parrucchieri, o per fare un viaggio a lunga percorrenza su aerei, treni o pullman.