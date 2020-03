(Aggiornato alle 17.30) - Non si fermano i contagi da coronavirus. Nel mondo i casi sono oltre 275mila e il numero di morti è salito a 11.400. Sono invece oltre 88mila le persone guarite.

In Germania 2.700 casi in 24 ore

Oltre 2.700 contagi da coronavirus in più rispetto a ieri in Germania. Il dato è stato diffuso dalle autorità sanitarie del Robert Koch Institut. In totale i casi riscontrati nel Paese sono almeno 16.662. Ci sono stati anche 16 nuove vittime nelle ultime 24 ore, portando il bilancio complessivo a 47.

Primo morto in Finlandia

La Finlandia ha annunciato il primo decesso legato al coronavirus. Ne ha dato notizia l’Istituto finlandese della Sanità precisando che si tratta di una persona «anziana» che viveva nell’area della capitale Helsinki. Finora sono stati censiti 521 casi di contagio, ma i test sono stati effettuati solo su pazienti ad alto rischio e si stima che i dati reali sulle persone infettate potrebbero essere 30 volte superiori.

In Portogallo morti raddoppiati nelle ultime 24 ore

Il numero delle morti legate alla epidemia di coronavirus in Portogallo è raddoppiato nelle ultime 24 ore, arrivando a un totale di 12. Lo hanno comunicato le autorità sanitarie portoghesi, scrive la Cnn. Si registrano inoltre 200 nuovi casi positivi, per un totale di 1280. Il Portogallo ha decretato lo stato di emergenza lo scorso mercoledì, della durata di 15 giorni.

Oltre 2.800 contagi in Belgio

Salgono a 2’815 i contagiati da coronavirus in Belgio, mentre i decessi salgono a 67. Nelle ultime 24 ore i contagi sono saliti di 558 e i decessi sono 30 in più. I nuovi ricoverati in terapia intensiva sono 74, e portano il totale a 238. Lo rendono noto le autorità sanitarie belghe, sottolineando che al momento è occupato solo un terzo della capacità di posti di terapia intensiva del paese.

In Spagna 1.840 contagi in più di ieri

È salito a 21’828 il numero dei casi di coronavirus in Spagna, 1’848 più di ieri. Il dato, aggiornato a questa mattina, è riportato da «El Pais» online. I morti sono 1’117, oltre 100 più di ieri.

Nessun nuovo caso in Cina per il terzo giorno di fila

Per il terzo giorno di fila, la Cina non ha avuto nuovi casi di coronavirus generati sul fronte interno, neanche a Wuhan, il focolaio della pandemia: nei dati aggiornati a venerdì, la Commissione sanitaria nazionale (Nhc) ha citato solo 41 infezioni importati dall’esterno. Il numero dei contagi di ritorno è salito a 269.

Tornano a salire i contagi in Corea del Sud

Tornano a salire i nuovi casi di coronavirus in Corea del Sud, a causa di alcuni piccoli focolai: secondo i dati forniti dal Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc) aggiornati a venerdì, le infezioni aggiuntive sono 147 dalle 87 di giovedì, portando il totale a 8’799. Con 8 nuovi morti, il bilancio dei decessi supera quota 100, portandosi a 102, a un mese dalla prima vittima causata dal Covid-19. Il focus della autorità sanitarie è sui nuovi focolai di infezione, come un call center a Seul e un ospedale di Daegu.

