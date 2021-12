Alcuni bambini sotto i 12 anni sono stati vaccinati contro la COVID-19 per errore con dosi di Moderna, invece che con il Biontech-Pfizer previsto per la loro età. È accaduto in Germania, nel Land del Nordreno-Vestfalia, nel centro vaccini di Attendorn, dove fra l’altro una coppia di genitori ha sporto denuncia per lesioni contro chi ha somministrato ai suoi due figli le dosi, autorizzate solo a partire dai 12 anni e consigliate, in Germania, a chi ne ha più di 30.