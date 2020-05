Un caso di contagio diffuso in un’azienda di lavorazione della carne, a Coesfeld, in Bassa Sassonia, ha fatto scattare l’allerta nel comparto, anche in altri Laender, come il Norderno Westfalia e lo Schleswig-Holstein, dove è stato scoperto un altro focolaio.

Nell’azienda di Coesfeld, stando alla Dpa, sono risultati contagiati 129 dipendenti, di cui 13 sono stati ricoverati in ospedale. Stando al Robert Koch Institut la cittadina della Bassa Sassonia ha così superato il limite che si sono dati il Bund e il Laender, (51 nuove infezioni per 100 mila abitanti), che fa scattare nuove misure restrittive. L’impresa colpita è stata temporaneamente chiusa. La Bassa Sassonia ha annunciato test per tutti gli operatori del comparto. In serata, anche l’amministrazione dello Schleswig-Holstein ha annunciato test a tappeto nei mattatoi: anche in questo Land, 109 dipendenti di un’azienda, a Bad Bramstadt, sono risultati positivi al test.