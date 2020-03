(Aggiornato alle 15.19) - È salito a 117 il numero dei casi di contagio da Coronavirus in Germania. Al momento sono nove i Laender in cui sono state registrate le infezioni da COVID-19. La regione più colpita resta il Nordreno-Vestfalia, con 66 positivi.

La Turkish Airlines ha deciso oggi di cancellare fino a nuovo avviso tutti i voli per l’Italia a causa dell’epidemia di coronavirus. Il divieto di volo ha effetto immediato, ha reso noto la compagnia di bandiera turca. La decisione è giunta dopo la direttiva del centro per il controllo e la prevenzione delle malattie di Atlanta, negli Stati Uniti, che raccomanda ai viaggiatori di evitare qualsiasi viaggio non necessario in Italia.