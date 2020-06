Nuovo balzo per l’indice R0 in Germania, che passa da 1,79 a 2,88, stando all’Istituto Robert Koch, secondo cui la cifra si basa su una media di quattro giorni. Lo riferisce Sky News. La Germania è alle prese con un allarmante focolaio in Renania del Nord-Vestfalia legato al mattatoio e impianto per la lavorazione della carne Tönnies, che ha fatto registrare oltre mille contagi tra i dipendenti. Per i test di massa sul posto si è fatto ricorso all’aiuto dell’esercito, mentre il presidente del Land, Armin Laschet, non ha escluso che si possa dover tornare a un lockdown per tutta la regione. Per intanto circa 7.000 persone sono in quarantena. Non è l’unico focolaio importante in Germania: nei giorni scorsi sono scoppiati già i casi di Gottinga, Berlino - dove un intero isolato è finito in quarantena, nel quartiere di Neukölln - e Kassel, in Assia.