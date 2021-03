Il ministero della sanità tedesco, guidato da Jens Spahn (Unione cristiano democratica, Cdu), ha acquistato lo scorso anno oltre mezzo milione di mascherine Ffp2 dalla società Burda Gmbh, il cui ufficio di rappresentanza è affidato al marito dello stesso Spahn, Daniel Funke. Lo riporta lo Spiegel in linea sottolineando che un documento in merito, di cui ha preso visione, è stato inviato dal ministero al Bundestag.

Il settimanale tedesco evoca un potenziale conflitto d’interesse per il ministro Spahn, anche perché l’acquisto delle mascherine è stato concordato direttamente tra il ministero della sanità e la società, senza gara d’appalto.

Ed è stato proprio l’amministratore delegato di Burda, Paul-Bernhard Kallen, a contattare Spahn per offrire le sue mascherine.

L’acquisto è indicato come «appalto diretto», una sorta di procedura semplificata a cui il ministero ha fatto ricorso a marzo e aprile per acquistare mascherine da ogni fornitore che soddisfaceva determinati criteri. Si era nella prima fase della pandemia in cui i dispositivi scarseggiavano.