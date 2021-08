Le tre principali organizzazioni mafiose italiane in Germania contano su 770 presunti affiliati. E’ quanto rende noto il governo in risposta ad un’interrogazione dei Verdi, di cui il quotidiano Faz ha preso visione.

La ‘ndrangheta è considerata dai funzionari di sicurezza tedeschi l’organizzazione più pericolosa ed è rappresentata soprattutto in Nordreno Vestfalia, in Baviera e in Assia. Nel 2016 le autorità investigative contavano un totale di 550 affiliati, oltre 200 in meno.