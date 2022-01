In Germania scatta l’ergastolo per un cannibale

giustizia

Lo ha stabilito una corte tedesca sul caso di un 42.enne accusato di aver ucciso il partner adescato su una chat di dating per «soddisfare le proprie fantasie cannibali» – Alcune parti del cadavere, ossa in particolare, vennero rinvenute dai residenti in un parco nella zona nord di Berlino