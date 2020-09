Aumentano a livelli record in Giappone le persone anziane in rapporto alla popolazione, sfiorando i 36,2 milioni, complice anche il basso livello di natalità. I dati del ministero degli Affari interni sono stati resi noti in concomitanza con la festività nazionale del ‘Rispetto della Terza età’, celebrata lunedì.

Le persone con più di 65 anni costituiscono il 28,7% degli abitanti dell’arcipelago - anche in questo caso si tratta un record, rispetto al 23,3% dell’Italia e il 22,8% del Portogallo. La maggioranza è costituita da donne con 20,4 milioni, mentre gli uomini raggiungono quota 15,8 milioni. E le previsioni non sono ottimistiche: l’Istituto nazionale di ricerca stima che da qui al 2004 la proporzione degli over 65 equivarrà al 35,3% della popolazione totale. Una dinamica che da tempo obbliga le autorità governative nipponiche ad armonizzare le esigenze della comunità con la trasformazione demografica in atto, destinata col tempo ad alterare il panorama socio-economico.