Un gruppo di 450 ristoranti di New York fa causa al sindaco Bill de Blasio e al governatore Andrew Cuomo chiedendo 2 miliardi di dollari di danni a causa delle restrizioni imposte per il coronavirus. Fra i firmatari della class action c’è anche il padre di Lady Gaga, Joe Germanotta, proprietario della «Joanne Trattoria» a Manhattan.

I ristoratori lamentano come al momento non ci sono piani per la riapertura dei ristoranti, ai quali è concesso solo di servire pranzi e cene all’aperto fino al 31 ottobre. Dopo tale scadenza non è chiaro cosa accadrà.