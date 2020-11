Maurizio Viroli è professore di Comunicazione politica all’USI, professore emerito dell’Università di Princeton e Professor of Government all’Università del Texas. A lui abbiamo chiesto una lettura, da Austin, della giornata, partendo dal discorso di Donald Trump.

Un discorso, quello di Donald Trump, destinato a lasciare il segno, comunque vada a finire.

«Trump ha parlato alle 2.30 Eastern Time. E il suo discorso è stato giudicato, non da me, ma da eminenti rappresentanti del Partito repubblicano con parole come “ridicolo”, “scriteriato” o ancora “sbagliato”. Perché è stato criticato in maniera tanto severa? In particolare per aver detto che i voti arrivati per posta non dovrebbero essere contati. È una delle frasi più gravi che si possano pronunciare negli Stati Uniti d’America. Perché la democrazia...