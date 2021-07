Nel Regno Unito si registrano 96 ulteriori decessi per coronavirus in 24 ore, la cifra più alta dal 24 marzo quando furono 98. Secondo l’ultimo aggiornamento dei dati ufficiali, aumentano anche i nuovi casi di covid-19 e se ne contano 46.558 in un giorno, un balzo che corrisponde ad un aumento pari al 40,7% rispetto ad una settimana fa.