Il governo britannico ha annunciato oggi un allentamento graduale delle restrizioni per gli oltre 2 milioni di persone «vulnerabili», fra anziani e malati cronici, sollecitati alla clausura totale in casa fin dall’inizio della pandemia di coronavirus.

Dal 6 luglio - ha annunciato il ministro della sanità, Matt Hancock, nella conferenza stampa quotidiana a Downing Street - essi potranno riunirsi all’aperto in Inghilterra con altre persone non conviventi fino a un massimo di 6. Mentre dal primo agosto, il regime di «auto-protezione» in quarantena non sarà più in vigore, anche se resterà attiva per chi vuole l’assistenza domiciliare pubblica.