L’Inghilterra è pronta ad allestire ospedali da campo temporanei per fronteggiare l’ondata record di contagi da Covid, in particolare con l’avanzata della variante Omicron, e la crescente necessità di posti letto. Lo ha reso noto il il servizio sanitario nazionale (Nhs).

I letti aggiuntivi sono pensati per i pazienti in convalescenza da malattie, compresi quelli che non hanno più il Covid, per liberare spazio e personale per i malati da coronavirus.