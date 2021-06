Il governo britannico di Boris Johnson è ormai orientato a rinviare di due settimane la scadenza dell’ultima tappa della road map verso l’uscita graduale del Regno Unito dalle restrizioni anti Covid, tappa prevista finora indicativamente per il 21 giugno. Lo anticipa il giornale filo-Tory Daily Telegraph, in attesa che la decisione venga formalizzata dal premier entro il giorno 14.

Allarmato dall’incremento di contagi alimentato dalla variante ex indiana del virus (ribattezzata variante Delta dall’Oms) e sollecitato dalla cautela da diversi esperti e consulenti scientifici, Johnson appare ora convinto della necessità di prendere un po’ di altro tempo rispetto al 21 giugno anche a costo di sfidare il malcontento di una parte della società, del mondo economico o della sua stessa maggioranza parlamentare. E a sfruttare la dilazione per un’accelerazione ulteriore sul fronte dei vaccini, con la riduzione dell’intervallo fra prima dose e richiamo da 12 a 8 settimane - già attuata per gli over 50 - pure fra i quarantenni.