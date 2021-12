«Abbiamo persone nel servizio sanitario e nel governo locale che erano disposte a rinunciare al loro tempo, anche il giorno di Natale, per vaccinare la nostra comunità», ha detto Mark Santos, un consigliere locale di Redbridge. «Oggi c’è un vero spirito di comunità». Saif Kurshid, residente a Redbridge, era uno dei tanti in coda. «Era totalmente inimmaginabile per chiunque che potessimo avere un Natale - o anche un anno intero - come questo», ha detto. NHS England ha ringraziato i molti che si erano presentati per dare una mano il giorno di Natale.