Come cambierà l’Iran dopo il successo dell’ultraconservatore Ebrahim Raisi nelle recenti elezioni presidenziali? Abbiamo sentito il parere di Ali Reza Jalali, ricercatore universitario iraniano.

Che clima si respira in Iran dopo il successo di Ebrahim Raisi?«Il risultato era scontato, sia per quanto riguarda il successo facile di Raisi che per il basso tasso di affluenza alle urne. A livello popolare oggi prevale dunque l’indifferenza, in quanto questo è stato lo stato d’animo preelettorale e quello che ha caratterizzato il voto. Dopo la Rivoluzione, quella di venerdì scorso è stata l’elezione presidenziale con il più basso tasso di partecipazione in assoluto. I media di orientamento riformatore hanno del resto parlato di elezioni falsate dal fatto che il Consiglio dei guardiani aveva eliminato...