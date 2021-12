Saranno a carico dei viaggiatori che arrivano in Italia le spese relative all’isolamento fiduciario, in caso di positività al test molecolare o antigenico della COVID. È quanto prevede il decreto legge, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale, in materia di «proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia». Il pagamento a carico dei viaggiatori non era inserito nella bozza entrata in consiglio dei ministri.

Le nuove regole anti-COVID prevedono anche un’attività di tracciamento con tamponi a campione per «scali aeroportuali, marittimi e terrestri, test antigenici o molecolari dei viaggiatori che fanno ingresso in Italia». I tamponi saranno effettuati «dagli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera». In caso di esito positivo, «al viaggiatore si applicherà la misura dell’isolamento fiduciario per un periodo di 10 giorni, dove necessario presso i COVID Hotel». «Sarà necessaria comunicazione immediata al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente in modo da garantire una sorveglianza per tutto il periodo necessario».

Le altre novità italiane

Dal 30 dicembre l’accesso a palestre, piscine, musei e luoghi di cultura, centri benessere, sociali e ricreativi, sale bingo e casinò sarà consentito solo ai possessori di Super Green pass, quindi solo alla popolazione vaccinata o guarita dal virus. Stop a discoteche e sale da ballo fino al 31 gennaio, così come agli eventi in piazza. Oltre a cinema, teatri, locali con musica dal vivo e sale da concerto, la mascherina FFP2, e non chirurgica, sarà obbligatoria anche per gli stadi e i palazzetti, sia per gli eventi sportivi che si svolgono all’aperto sia per quelli al chiuso. FFP2 obbligatoria anche sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza e su quelli del trasporto locale. Dopo le vacanze natalizie le mascherine FFP2 compariranno infine anche a scuola: la Struttura Commissariale dovrà fornire al personale scolastico e agli studenti, anche universitari, questo dipo di mascherine (o FFP3). Infine, per avere accesso come visitatori alle Residenze assistenziali sanitarie (RSA), sarà obbligatorio essersi sottoposti alla dose di richiamo, o avere completato il ciclo vaccinale di due dosi sottoponendosi a tampone antigenico o molecolare.

