Sondaggio del giorno

Dobbiamo prepararci: in futuro i richiami saranno frequenti

È giusto proteggersi nel migliore dei modi, ma non è ancora scientificamente provata la necessità di effettuare da ora una terza dose

Una mossa egoistica: nel mondo in molti non hanno avuto accesso nemmeno alla prima dose

Spero che si possa proseguire il più possibile con due sole dosi