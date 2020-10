In Italia sono stati registrati 10.874 nuovi casi di coronavirus (ieri 9.338) e 89 morti (ieri 73) nelle ultime 24 ore. Lo rende noto il ministero della Salute . I casi totali da inizio pandemia raggiungono quota 434.449, mentre i morti totali sono 36.705. I tamponi processati sono 144.737, in netto aumento rispetto a ieri: il tasso di positività scende così al 7,5% (ieri era del 9,4%). Altre 73 persone sono finite nelle terapie intensive, mentre i nuovi ricoveri ospedalieri sono 778. I guariti sono in tutto 255.005 (+2.046 rispetto al giorno precedente). Le Regioni più colpite sono la Lombardia, con 2.023 nuovi casi, il Piemonte, +1.396, e la Campania, +1.312.