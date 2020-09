Sono 1.108 i nuovi casi di coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 1.297 di ieri. I contagi totali dall’inizio della pandemia raggiungono così quota 278.784. I morti registrati nelle ultime 24 ore invece aumentano: sono 12 contro i 7 del giorno precedente, per un totale di 35.553 decessi. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 52.553, circa 20 mila in meno rispetto a ieri, quando erano 76.856.