Sono complessivamente 105.418 i malati di coronavirus in Italia, con un incremento di 1.127 rispetto a ieri. Il dato è stato fornito dalla Protezione civile. Il rapporto tra i positivi individuati oggi e il numero di tamponi fatti è del 6,1%, uno dei valori più bassi da quando è scoppiata l’epidemia. Le vittime sono invece 21.645 (+578). Le persone guarite sono 38.092, 962 più di ieri, mentre sono 3079 i pazienti nei reparti di terapia intensiva, 107 in meno su 24 ore. Di questi, 1074 sono in Lombardia (-48). A essere ricoverati in ospedale sono in 27.643 (-368). Il numero dei contagiati totali dal coronavirus in Italia - compresi morti e guariti - è di 165.155, con un incremento rispetto a ieri di 2667.