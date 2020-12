Sono 12.030 i positivi al tampone per il coronavirus nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri 17.938 nuovi positivi con 152.697 tamponi e 484 i morti. Con le ultime vittime (491 in ventiquattro ore) è stata superata la soglia dei 65 mila morti di Covid in Italia: sono 65.011. Il rapporto positivi/tamponi rimane stabile all’11,6% (ieri 11,7). Prosegue il lento calo delle terapie intensive, altre 63 in meno (ieri -41), che scendono a 3.095 complessive, mentre dopo diversi giorni tornano a salire di poco i ricoveri ordinari, +30 (ieri -333), 27.765 in tutto.