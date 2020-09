Sono 1.229 i nuovi casi di coronavirus in Italia (ieri 1.008), per un totale di 289.990 contagi dall’inizio della pandemia. I decessi complessivi salgono a quota 35.633, con 9 nuove vittime (ieri 14). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 80.517, ossia 35.208 in più rispetto al giorno precedente..