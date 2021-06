Sono 65 i morti per il coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 51). I positivi sono 1.273, in calo rispetto ai 2.275 di ieri, secondo i dati del ministero della Salute.

In totale i casi dall’inizio dell’epidemia sono 4.233.698, i morti 126.588.I dimessi ed i guariti sono invece 3.918.657, con un incremento di 5.024 rispetto a ieri, mentre gli attualmente positivi scendono a 188.453, in calo di 3.819 nelle ultime 24 ore.

Quanto ai tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, sempre secondo i dati del ministero della Salute, sono 84.567. Ieri erano stati 149.958.

Il tasso di positività è dell’1,5% lo stesso di ieri.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva per il coronavirus, sono 759 con un calo di 15 rispetto a ieri nel saldo quotidiano tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri, secondo i dati del ministero della Salute, sono stati 25 (ieri erano stati 20).

I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 4.910, in diminuzione di 283 unità rispetto a ieri (quando il calo era stato di 230). In isolamento domiciliare ci sono 182.784 persone, in flessione di 3.751 rispetto a ieri.

In Lombardia ricoveri sotto quota mille, 6 decessi

Con 12’697 tamponi effettuati, sono 142 i nuovi casi in Lombardia con il tasso di positività in leggero calo all’1,1% (ieri 1.3%). Scendono sotto quota mille i ricoveri dato che calano i posti letto occupati nei reparti ordinari (-34, 799), mentre restano stabili in terapia intensiva (167). I decessi sono 6 per un totale complessivo di 33’675 morti in regione dall’inizio della pandemia.

Per quanto riguarda le province, sono 48 i nuovi casi nella città metropolitana di Milano, di cui 21 a Milano città, 20 a Bergamo, 18 a Brescia, 14 a Sondrio, 10 a Monza e Brianza, 9 a Como, 6 a Varese, 4 a Pavia, 3 a Cremona, 2 a Mantova, 1 a Lecco e 0 a Lodi.

