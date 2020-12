Sono 12.756 i casi positivi al tampone per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati della Protezione civile. Le vittime sono 499.

Sono 118.475 i tamponi effettuati per il coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, oltre 30 mila in meno di ieri. Il tasso di positività è del 10,8%, in aumento dello 0,8% rispetto a ieri.