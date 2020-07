Sono 129 i nuovi contagi da coronavirus in Italia, in calo rispetto ai 190 registrati ieri. Il numero totale di casi dall’inizio della pandemia, stando ai dati forniti dalla Protezione Civile, raggiunge così quota 244.752. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 15 ulteriori decessi (ieri erano 13 le vittime), per un totale di 35.073 morti. Nelle ultime 24 ore sono guarite altre 269 persone, in aumento rispetto alle 213 del giorno precedente. Gli attualmente positivi nella Penisola sono 12.248. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 43.110, quasi il doppio rispetto ai 24.253 di ieri. In ospedale si trovano attualmente 732 pazienti, di cui 49 in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 11.248.