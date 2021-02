Sono 13.314 i nuovi casi di coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 356, invece, le vittime. I tamponi effettuati sono 303.850, con il tasso di positività sui nuovi casi che scende al 4,4% rispetto al 5,6% di ieri. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 2.146, 28 in più rispetto a ieri. I ricoverati con sintomi sono, invece, 18.295 (+140). Gli attualmente positivi in Italia tornano a salire raggiungendo quota 387.948 (+45 rispetto a ieri). Il totale dei dimessi o guariti è 2.347.866 (+12.898), mentre quello delle vittime è di 96.348