In Italia si registrano 13.318 nuovi contagi (ieri 10.872) e 628 decessi (ieri 415) nelle ultime 24 ore. È quanto emerge dall’ultimo bollettino del Ministero della Salute diffuso dalla Protezione civile. Il totale delle persone morte dall’inizio della pandemia sale a quota 69.842, mentre sono 1.301.573 le persone contagiate dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono in aumento: 166.205, rispetto ai 87.889 elaborati ieri. Il tasso di positività odierno è dell’8,01%. Negli ospedali sono ricoverate 24.948 persone con sintomi, mentre i pazienti in terapia intensiva salgono a quota 2.687. Le persone positive in isolamento domiciliare sono 578.320. I guariti o dimessi nelle ultime 24 ore sono 20.315, per un totale di 1.301.573 persone guarite dall’inizio della pandemia.

Con 31.939 tamponi effettuati sono 2.278 i nuovi positivi in Lombardia in 24 ore, con il tasso di positività in calo al 7,1% (ieri 8,9%). Continuano a diminuire i ricoverati in terapia intensiva (-21, 540 in totale) mentre aumentano quelli negli altri reparti (+58, 4.290 in totale). I nuovi decessi sono 92 per un totale di 24’512 morti in regione dall’inizio della pandemia. Per quanto riguarda le province, in forte aumento Varese, con 767 nuovi casi, 462 quelli nella città metropolitana di Milano, di cui 69 a Milano città, 249 a Como, 156 a Brescia, 117 a Pavia e 104 a Mantova.